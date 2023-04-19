فرج عامر يحسم مصير  أحمد سامي مع سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، مصير أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي من البقاء مع الفريق السكندري خلال الموسم المقبل.

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وقال عامر في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هناك اشياء كثيرة حدثت في نادي سموحة خلال فترة ابتعادي عن النادي، والأمور بدأت تعود لوضعها الطبيعي، وهناك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تم تحويله للنيابة، فهناك أخطاء مالية كثيرة داخل النادي".

وأكد: "خالد عبدالفتاح لم يحسم انتقاله إلى النادي الأهلي، ولازال هناك مهلة لإبلاغ سموحة بالرغبة في

ضمه مقابل 10 مليون جنيه، والمدير الفني أحمد سامي هو من يحسم ملف الاعارات الجديدة بما فيهم حسام حسن".

وأتم: "أحمد سامي مدرب مميز، وعندما عُدت إلى سموحة كان الفريق في وضع صعب، وفي المواسم الماضية كان هناك عناصر مميزة للغاية وكلهم لاعبين دوليين، ومتمسك بوجوده لبناء الفريق مجددًا في الصيف المقبل".

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