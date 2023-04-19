الأهلي يحدد موعد تحرك أتوبيسات الجماهير إلى الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - حددت إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب السابعة مساء غد موعدًا لتحرك الأتوبيسات الثمانية التي تم تخصيصها «بالمجان» من أمام البوابة الخلفية لفرع النادي بمدينة نصر بشارع الطاقة، لنقل جماهير الأهلي إلى مدينة الإسماعيلية لمؤازرة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر أمام الزمالك.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على صالة هيئة قناة السويس.

ولا بد أن يصطحب كل مشجع تذكرة المباراة والـ«FAN ID» الخاص به، حتى يتم السماح له بمصاحبة زملائه ودخول المباراة.

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