سيدات الأهلي يتوجن ببطولة كأس مصر للسلة على حساب الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 90-77، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات البطولة.

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أقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع والرميات الثلاثية، ليحقق فوزًا مستحقًّا على حساب الجزيرة.

وشهدت المباراة تركيزًا كبيرّا من جانب طارق خيري المدير الفني على السرعة والدقة في

تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 25-15، وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 58-31، ليتقدم «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثالثة بنتيجة 73-48، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 90-77.

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