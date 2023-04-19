سيدات الزمالك يهزمن الأهلي في أولى مباريات نهائي دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول "سيدات" لكرة الطائرة بنادى الزمالك فوزا غاليا على نظيرتهن في الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بصالة الألعاب 6 أكتوبر في أولي مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري للموسم الحالي 2023/2022.

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وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:



17/25 الزمالك

11/25 الأهلي

23/25 الزمالك

14/25 الزمالك

وتقام مباريات الدور النهائي بنظام "play off"، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة الدوري .

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الأهلي اليوم الأربعاء في ثاني مباريات الدور

النهائي في تمام الحادية عشرة مساءً بصالة الألعاب 6 اكتوبر.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، واكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادى فهيم محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.

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