الارشيف / اخبار الرياضه

سيدات الزمالك يهزمن الأهلي في أولى مباريات نهائي دوري الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول "سيدات" لكرة الطائرة بنادى الزمالك فوزا غاليا على نظيرتهن في الأهلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء بصالة الألعاب 6 أكتوبر في أولي مباريات الدور  النهائي لبطولة الدوري للموسم الحالي 2023/2022.

 

إقرأ أيضًا..سلة الزمالك يهزم الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس مصر

 

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:


17/25 الزمالك
11/25 الأهلي
23/25 الزمالك
14/25 الزمالك

 

وتقام مباريات الدور  النهائي بنظام "play off"، بحيث يتقابل الزمالك والأهلي في 3 مباريات متتالية، ويتوج الفائز منهما في مباراتين ببطولة الدوري .

 

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق الأهلي اليوم الأربعاء  في ثاني مباريات الدور 

النهائي في تمام الحادية عشرة مساءً بصالة الألعاب 6 اكتوبر.

 

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد فتحي مديراً فنياً ، واكرامي هيكل مدرباً عاماً ، ومحمد أنور مدرباً مساعد ، والدكتور بلال وتوت للإعداد البدني ، والدكتورة سمية ناجح طبيبة ، وشادى فهيم محللاً تقنياً ، وهبة الله محمد مدير إداري الفريق.

 

 

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم اضغط هنا..

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا