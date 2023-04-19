الخطيب يهنئ سيدات الأهلي ببطولة كأس مصر للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، التهنئة للاعبات الفريق الأول لكرة السلة وجهازهن الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة الكأس.

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وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات الفريق وإصرارهن على إحراز الفوز والحصول على البطولة المستحقة وإسعاد جماهير الأهلي، القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات على مدار التاريخ.



وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى ثقته الكبيرة في منظومة العمل واستكمال مسيرة الانتصارات في بقية المسابقات، خاصة أن الفريق يضم

لاعبات على درجة عالية من الكفاءة، فضلًا عن التزامهن الفني والسلوكي واللعب بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي لا سيما في المباريات الصعبة.



وقال إن هذه البطولة تضاعف كثيرًا من مسئوليات الفريق وجهازه في الفترة القادمة، والتي تحتاج إلى المزيد من التركيز والجهد لتحقيق كل الأهداف.

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