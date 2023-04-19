شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يجتمع بجهازه المعاون قبل إعلان قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي ميكالى اجتماعا مع جهازه المعاون فى الساعات المقبلة، للاستقرار على خطة معسكر المنتخب فى أبريل والقائمة المرشحة للانضمام، قبل انطلاق المعسكر يوم 27 أبريل الجارى.

واستقر المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، على استبعاد 8 لاعبين من الأهلى وبيراميدز، حيث قرر ميكالى استبعاد رباعى الأهلى حمزة علاء، محمد أشرف، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، ورباعى بيراميدز يوسف نادر، عبد الرحمن جودة، محمود صابر، إبراهيم عادل.

وجاء قرار ميكالى بسبب ارتباطات الفريقين بمباراتين هامتين فى بطولات أفريقيا، حيث ينتظر الأهلى مواجهة قوية مع الرجاء المغربى فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال أحد يومى 28 أو 29 أبريل الجاري، بينما يلاقي بيراميدز مارومو الجنوب أفريقي يوم 30 من الشهر نفسه من الكونفدرالية.

وينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين.