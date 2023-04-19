شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسي للأهلى عقد جلسات مع لاعبى الفريق الأحمر لتجهيزهم نفسياً ومعنوياً قبل مباراته ضد الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، لاسيما أن المباراة بها ضغوط نفسية وعصبية شديدة بسبب الحضور الجماهيرى المقرر أن يحضر المباراة.

وحصل الأهلى على موافقة لحضور 52 ألف مشجع مباراة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل، وهو حافز كبير للاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيز اللاعبين داخل أرضية الملعب وحصهم على تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم فى مباراة الإياب بالمغرب يوم 29 أبريل الجارى.

على صعيد متصل ، يسابق مسئولو النادى الأهلي الزمن لإنهاء إجراءات السفر إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي، المحدد لها السبت المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، من خلال إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالسفر من تأشيرات السفر وإنهاء ترتيبات الرحلة التى ستكون على متن طائرة خاصة، حيث يسعى مسئولو النادي لإنهاء كل الأمور المتعلقة برحلة بعثة الأهلي إلى المغرب.

وحدد مسئولو النادي الأهلي 25 أبريل الجاري موعدا للسفر إلى المغرب وملاقاة الرجاء فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد 72 ساعة من موقعة مباراة الذهاب فى القاهرة مساء الجمعة القادم 22 أبريل، وقبل 72 ساعة أيضا من مباراة الإياب من أجل التعود على الأجواء في المغرب قبل هذه المباراة الفاصلة.

كما يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة فى المغرب بالتنسيق مع سفارة مصر فى المغرب لتسهيل كافة ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضى المغربية، وتذليل كل العقبات التى قد تواجه بعثة الأهلى.