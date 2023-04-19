شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة 26 لمسابقة الدورى المصري.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

البنك الاهلى & حرس الحدود.. 9.15 مساءً

فاركو & غزل المحلة.. 9.15 مساءً

سيراميكا & الاتحاد السكندري.. 9.15 مساءً