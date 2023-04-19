شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يصطدم بحرس الحدود فى مباراة الهروب من الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق البنك الأهلى فوزا مهما على الطلائع بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، بينما خسر حرس الحدود من الزمالك بثلاثية نظيفة فى نفس الجولة.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.
فى المقابل، يأمل أحمد أيوب المدير الفنى لفريق حرس الحدود، فى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل محاولة الهروب من المركز الأخير والهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تجميع النقاط فى الفترة الحالية لمحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثانى فى الموسم المقبل.
يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات والخسارة فى 13 مباراة، وسجل لاعبو الحرس 12 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.