حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل حمزة الجمل المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق التي يواجه به نظيره المصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع بينهما في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء غد الخميس فيبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي ..



في حراسة المرمى: محمد فوزي و محمد كوكو وأحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع .. عصام صبحي ومحمد نصر ومحمد هاشم ومحمد دسوقي

وباهر المحمدي وكريم عرفات .خط الوسط: سيرچي أكا و أحمد مدبولي وياو أنور ومحمد حسن وعماد حمدي ومحمود شبراوي وصالح جمعة وعمر الساعي وعبدالرحمن مجدي وكريم الديب ومحمد عبدالسيمع .في خط الهجوم : فراس شواط ومحمد الشامي .

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