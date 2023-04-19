مباريات اليوم الأربعاء 19 أبريل والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023، عدد من المباريات المثيرة في مختلف البطولات سواء العربية أو القارية.

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مواعيد مباريات اليوم

تقام آخر مباراتين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي بايرن ميونخ مع مانشستر سيتي، وإنتر ميلان ضد بنفيكا.

وتقام 3 مباريات في الدوري المصري أبرزها التي ستجمع بين فيوتشر الوصيف ضد طلائع الجيش.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

إنتر × بنفيكا (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

بايرن ميونخ × مانشستر سيتي (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري المصري

فاركو × غزل المحلة (21:15 مصر، 22:15 السعودية) - OnTime Sports HD 2

البنك الأهلي × حرس الحدود (21:15 مصر، 22:15 السعودية) - OnTime Sports HD

طلائع الجيش × فيوتشر (21:15 مصر، 22:15 السعودية) - OnTime Sports HD 1