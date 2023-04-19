شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى أمام الزمالك فى ثانى مباريات بلاى أوف دورى الطائرة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، مباراتين، ضمن منافسات ثانى مباريات الدور النهائى من البلاى أوف لدورى سيدات الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدورى للموسم الرياضي 2022/2023.

ومن المقرر أن يواجه النادى الأهلى نظيره الزمالك فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، فى مباراة تحديد بطل الدورى، على صالة 6 أكتوبر الدولية للألعاب الرياضية، وفوز الزمالك اليوم يتوجه بطلا للدورى بعد الفوز فى اللقاء الاول 1/3 .

بينما يواجه فريق وادى دجلة نظيره سبورتنج فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدورى.

ويلتقى كل فريقين فى مباراتين حيث أقيمت المباراة الأولى أمس الثلاثاء الموافق 18 إبريل الجارى، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الأربعاء الموافق 19 إبريل.

وفى حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 20 إبريل الجارى.

وتأهل الأهلى إلى الدور النهائى عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادى دجلة، وسيلتقى فريقين سبورتنج ووادى دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.