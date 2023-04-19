شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للإسكندرية استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء غداً الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير الليلة ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.

وحافظ الإسماعيلى على سجله خاليا من الهزائم آخر 10 مباريات فى بطولة الدورى، بالإضافة إلى مباراة فى كأس الرابطة، حيث تعود آخر هزيمة للإسماعيلى إلى 13 يناير 2023 أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومنذ ذلك التوقيت لم يتذوق الفريق أى هزيمة خلال 10 مباريات متتالية.

ونجح الإسماعيلى بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الفوز بـ3 مواجهات بنتيجة 3/ 1 على كل من الداخلية وسموحة وإنبى وتعادل فى 7 مباريات، بالإضافة إلى التعادل مع غزل المحلة فى كأس الرابطة والتأهل بركلات الترجيح.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق والفوز على انبى في أخر ظهور بالدوري.

في سياق أخر، عاد إياد العسقلانى، لاعب الاسماعيلى، لحسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل في مباراة المصري البورسعيدى المقبلة، بعد ظهوره بشكل مميز في ودية الدراويش مع نجمة سيناء.

وقرر حمزة الجمل العفو عن إياد العسقلانى وعودته للتدريب مع الفريق الأول بعد فترة من الاستبعاد والتدريب مع فريق الشباب بعد خلافه مع زميله أحمد مدبولى أثناء أحد التدريبات.

واطمأن الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل على جاهزية لاعبيه البدلاء لمواجهة المصري البورسعيدى بعد الانتصار الودى على نجمة سيناء بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة الودية التى أقيمت مساء السبت، من أجل الاستعداد لمواجهة المصرى .

جاءت أهداف الإسماعيلى عن طريق أحمد مدبولى ومروان حمدى وصالح جمعة وأبو بكر حمزة الجمل وعمر الساعى، فى المباراة التى اشرك فيها حمزة الجمل المدير الفنى للدراويش اللاعبين البدلاء والذين لم يخوضوا مواجهة إنبى التى فاز بها الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.