شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه غزل المحلة بحثا عن العودة للانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق فاركو فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء فريق غزال المحلة على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات ضعيفة، حيث خسر فاركو من الأهلى بثلاثة أهداف فى الجولة الماضية، فيما سقط غزل المحلة بهدف نظيف أمام فيوتشر فى نفس الجولة.

وعكف طارق العشري، المدير الفني لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الأهلى، وعقد اجتماعا مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة الأهلي، حذرهم خلاله من صعوبة مواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري، مشددا على ضرورة استعادة الانتصارات.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فى المقابل، استقر عبد الباقى جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على عودة النيجيري جبريل أورك مهاجم الفريق للتشكيل الأساسى أمام فاركو عقب ظهور اللاعب بشكل قوى فى التدريبات الجماعية، ويسعى لتحفيز اللاعبين خلال المرحلة الحالية للعودة إلى طريق الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.