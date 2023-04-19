المصرى يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة 26 بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، استعداداته لمواجهة النادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي المصري خاض تجربة ودية خلال معسكره الذي أقيم على مدار الأيام الماضية ببورسعيد عقب التعادل سلبياً مع المقاولون في الجولة 25، حيث فاز المصري على شبابه بسباعية نظيفة.

وعقد حسام حسن جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة استعادة التركيز وروح الانتصارات، مهدداً المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعدما ارتفعت طموحات جماهير بورسعيد بتواجد الفريق فى مركز متقدم بالدورى.

وشدد حسام حسن على أن مواجهة الإسماعيلي المرتقبة لن تكون سهلة، خاصة أن الفريق الأصفر استعاد الثقة تحت قيادة حمزة الجمل، ويسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل الهروب من منطقة الخطر.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.