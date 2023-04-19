سموحة يلتقى مع الأوليمبى اليوم وديا لتجهيز البدلاء والشباب للارتباطات المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة بقيادة أحمد سامى مساء اليوم الأربعاء مع فريق الأولمبى، فى مباراة ودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم يشاركوا فى مباراة الأهلى التى أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسقط سموحة أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أحرز محمد شريف ومحمود كهربا هدفى الفريق الأحمر.

ومن جانبه أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة أن الفريق يعانى من الكثير من النواقص فى مراكز الملعب وهو ما ظهر أمام الأهلى، فى المباراة التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين فى الدورى.

وقال أحمد سامى فى تصريحات تليفزيونية: "سموحة يعانى من نقص فى بعض الصفوف ونحاول العبور بالسفينة إلى بر الأمان واحتلال مركز متقدم، والفريق لا يملك ظهيرين وأحاول الدفع بأكثر من لاعب فى هذا المركز، يعنى أحمد جمال أصلا ديفندر وأضعه مرة أيمن ومرة أيسر وكذلك محمد نادى".

وأضاف مدرب سموحة: "كنت أتمنى أن نستغل أشباه الفرص للعودة فى المباراة ولكن لم نستغل أى فرصة أتيحت لنا فى المباراة، ولكن هناك فرق كبير بين القدرات بين الأهلى وسموحة، لأن سموحة ليس كما كان".

وتابع: "سيتم عمل تقييم فى نهاية الموسم وسنعقد جلسة مع فرج عامر لبحث الأمور وسيتم تغيير الوضع كاملا من الموسم المقبل".