شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغلق صفحة الدورى ويبدأ التحضير لموقعة مارومو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة جيامى باتشيكو صفحة الدورى عقب الفوز على الداخلية بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، مساء أمس الثلاثاء.

ويبدأ فريق بيراميدز التحضير لمباراته ضد مارومو جالانتس فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية، من أجل المنافسة على تحقيق نتيجة إيجابية فى موقعة ذهاب دور الثمانية لحسم الصعود إلى نصف نهائى البطولة القارية.

وعبر محمود فتح الله، مدرب فريق نادى بيراميدز، عن سعادته بالفوز الصعب الذى تحقق على حساب الداخلية بهدفين دون مقابل، مشددا على أن الانتصار مهم للغاية وثلاث نقاط تمنح الفريق دفعة مهمة وقوية قبل خوض مباراتى الدور ربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد على أن الجهاز الفنى كان يدرك جيدا صعوبة مباراة الداخلية فى ظل طريقة لعب المنافس التى تعتمد على غلق الدفاعات واللعب على الهجمات المرتدة، وأضاع الفريق الكثير من الفرص التى كان بتسجيلها من الممكن الخروج بنتيجة كبيرة.

وأكد المدرب أن الفريق سيغلق ملف المواجهات المحلية ويركز على مباراتى مارومو جالانتس فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية، لأن النادى هدفه واضح وهو تحقيق الانتصار وحصد اللقب الغالى.