شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لتجهيز أحمد عبد القادر لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، الزمن لتجهيز أحمد عبد القادر لاعب الفريق لمواجهة الرجاء المغربى بدورى أبطال أفريقيا.

وشارك أحمد عبد القادر فى جانب من مران الأهلى الذى أقيم مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأ عبد القادر المشاركة فى التدريبات بشكل تدريجى، وفقًا لبرنامج عودته للتدريب بصورة طبيعية، بعد أن كان قد غاب عنها بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية.

وعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة الرجاء المغربى التى تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات متنوعة على هامش المران، وقاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا لحراس الفريق، فى إطار تجهيز الجميع للمباراة.

وكان الفريق قد تغلب على سموحة بهدفين دون مقابل فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.