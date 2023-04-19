شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. عبد الله عبد السلام الفتى الذهبى فى الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الله عبد السلام أن يكون واحدا من أبرز نجوم الكرة الطائرة أصحاب المهارات ليحفر اسمه فى قلوب الجماهير الأهلاوية بصفة خاصة وعشاق اللعبة بصفة عامة لما يمتلكه اللاعب من مهارات وسنوات عطاء لا غنى عنها فى القلعة الحمراء فى ظل تجديده لصفوف الأحمر لمدة 4 مواسم مقبلة قبل بداية الموسم.

أينما يتواجد عبد السلام تتواجد معه البطولات، حيث إنه خلال لعبه فى صفوف فريق طلائع الجيش حصل معه على لقب أفريقيا فى النسخة التى أقيمت فى مصر.

عبد السلام من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، ودوره فى الفريق مهم للغاية، فى ظل المنافسة الشديدة فى بطولات الكرة الطائرة، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

عبد الله عبد السلام نجم وقائد ومثال يحتذى به فى عالم الكرة الطائرة المصرية والعربية والأفريقية لما يتمتع به من موهبة وأخلاق.

يعد عبد الله عبد السلام، نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى، من أبرز صانعى الألعاب على مدار سنوات طويلة لما حققه من إنجازات على الصعيد المحلى والدولى.

يمتلك عبد السلام مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفراعنة قبل إعلان اللعب الدولى مؤخرا.

وأكد عبد السلام مسبقا على حصوله على لقب بطولة أفريقيا 6 مرات و2 ألعاب أفريقية وفضية ألعاب عربية، وذهبية البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن المشاركة فى أولمبياد بكين 2008.