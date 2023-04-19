شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. جنوب أفريقيا شاهدة على إبداعات منتخب مصر أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

مدينة "بلومفونتين" بجنوب أفريقيا كانت شاهدة على واحدة من أفضل مباريات المنتخب الوطنى على مدار تاريخه بعدما أحرج منتخب البرازيل فى كأس العالم للقارات، فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب "السامبا" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بادر المنتخب البرازيلى بالتسجيل عن طريق ريكاردو كاكا فى الدقيقة الخامسة، قبل أن يأتى الرد سريعاً من المنتخب الوطنى عن طريق محمد زيدان فى الدقيقة التاسعة، ولم يفرح المصريون كثيراً بهدف "زيزو" بعدما تمكن لويس فابيانو من إضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 12.

وقبل نهاية الشوط الأول بثمانى دقائق تمكن دوس سانتوس من إحراز الهدف الثالث، وسط حالة من الإحباط سيطرت على الجماهير المصرية خشية تلقى منتخب "الفراعنة" هزيمة ثقيلة فى نهاية المباراة.

وانتفضت كتيبة حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى ذلك الوقت، بالشوط الثانى وتمكن محمد شوقى من تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 54، وبعد مرور دقيقة واحدة تمكن محمد زيدان من إضافة الهدف الثالث وسط حالة من الذهول سيطرت على كارلوس دونجا المدير الفنى للمنتخب البرازيلى.

وبينما تقترب المباراة من النهاية، احتسب الحكم الإنجليزى الشهير هاورد ويب ركلة جزاء لمنتخب البرازيل، إثر لمسة يد من أحمد المحمدى داخل منطقة الجزاء، تمكن على إثرها ريكاردو كاكا من تسجيل الهدف الرابع.

وعلى الرغم من هزيمة المنتخب الوطنى، إلا أنه نجح فى كسب احترام العالم بعد الأداء الرائع الذى قدمه فى مباراة البرازيل.