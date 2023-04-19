تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.. الكفة تميل للإنجليز

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تميل كفة مواجهات الفريقين إلي كتيبة جوارديولا، حيث ألتقي فريقا بايرن ميونخ ومانشستر سيتي من قبل في 7 مباريات، تمكن السيتي من حسم 4 مواجهات لصالحه مقابل 3 للفريق البافاري.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل 12 هدفًا في شباك بايرن ميونخ، في مقابل سجل البافاري 10 أهداف في شباك السيتي.

حقق مانشستر سيتي انتصارًا وحيد على ملعب أليانز أرينا وذلك في عام 2013 المواجهة التي جمعت بين السيتي والبافاري في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخر مباراة فاز بها بايرن ميونخ على مانشستر سيتي كانت في عام 2014 بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وانتصر البافاري بهدف نظيف عن طريق جيروم بواتينغ.

يُذكر أن مباراة الذهاب التي

أقيمت في ملعب الاتحاد، حسمها فريق مانشستر سيتي لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليصبح على أعتاب الصعود لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى نصف النهائي، بينما يحتاج بايرن ميونخ الفوز بأكثر من 3 أهداف لحسم التأهل.

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وستُنقل عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium.

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