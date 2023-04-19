تشكيل بنفيكا المتوقع لمباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم، في المباراة المرتقبة التى تجمعهما، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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في حراسة المرمى: فلاتشوديموس.

في خط الدفاع: جيلبرتو، سيلفا، موراتو، جريمالدو.

في خط الوسط: لويس، تشيكينيو، سيلفا.

في الهجوم: ماريو، راموس، أورسنيس.

تشكيل إنتر المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش

في خط الدفاع: باستوني – دي فري – شكرينيار

في خط الوسط: بيريشيتش- بروزوفيتش – تشالهان أوغلو – باريلا – دارميان

في الهجوم: مارتينيز – دجيكو

موعد مباراة إنتر وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا

ويتقابل فريق الكرة الاول بنادى إنتر ميلان أمام نظيره بنفيكا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبنفيكا بدوري الأبطال

وتذاع مباراة الإياب بين إنرت وبنفيكا، مساء اليوم، التى تجمعهما على ملعب "سان سيرو"، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريم 2.

تاريخ مواجهاتإنتر وبنفيكا في دوري الأبطال

وتقابل فريق انتر ميلان مع نظيره بنفيكا في 4 مواجهات ببطولة دوري أبطال أوروبا، استطاع من خلالها الإنتر تحقيق الفوز فى 3 لقاءات، وتلقى هزيمة واحدة من بنفيكا ليسجل تفوقه فى تاريخ المواجهات بينهما.

وسجل لاعب انتر ميلان 7 أهداف في تاريخ المواجهات ضد بنفيكا الذي أحرز 3 أهداف فقط، ويعد نونو جوميز لاعب النادي البرتغالي هداف مباريات الفريقين بواقع هدفين بالتساوي مارتينز.

نتيجة مباراة الذهاب بين إنتر و بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وحسم إنتر مباراة الذهاب التى جمعته أمام بنفيكا، واستطاع تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب النور في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

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