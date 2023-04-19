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القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبنفيكا بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة -  يواجه فريق انتر ميلان نظيره بنفيكا، مساء اليوم، في المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة .

 

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وتذاع مباراة الإياب بين إنرت وبنفيكا، مساء اليوم، التى تجمعهما على ملعب "سان سيرو"، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، الناقل الحصري للبطولة، وتبث

اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريم 2.

 

ويتقابل فريق الكرة الاول بنادى إنتر ميلان أمام نظيره بنفيكا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت ، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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