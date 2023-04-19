مستجدات الأهلي للتعاقد مع موليكا مهاجم بشكتاش التركي

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت إدارة الأهلي خط مفاوضات جديد مع نادي بشكتاش التركي من أجل إقناعه بالموافقة على بيع موليكا في الفترة المقبلة، لإقناع ناديه بالتخلي عن خدمات اللاعب تحقيقًا لرغبته.

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وأشارت صحيفة "fotomac" التركية، الى ان مسؤولي الأهلي عادوا من جديد للدخول في مفاوضات مع بشكتاش التركي من أجل التعاقد مع موليكا، وعلى الجانب الأخر لن تسمح إدارة بشكتاش برحيل اللاعب إلا بعد الحصول على مقابل مادي يصل بين أربعة أو خمسة ملايين يورو.



وتبذل إدارة الأهلى أقصى ما لديها الى إتمام صفقة انتقال موليكا فى أسرع وقت



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ممكن، وعرض 3 ملايين يورو على النادي التركي مقابل ضم اللاعب الكونغولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ولم يتمكن مسئولو النادي من تدعيم خط الهجوم بمهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، فيما يرفضوا الاستسلام في ملف التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات القادمة، من أجل تدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل.