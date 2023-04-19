موعد مباراة غزل المحلة وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق غزل المحلة ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق فاركو مساء اليوم الأربعاء في المباراة المرتقبة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 26 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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ترتيب فاركو وغزل المحلة قبل المباراة

يحتل فاركو المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة ،فيما يحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة .

تشكيل غزل المحلة المتوقع أمام فاركو

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: معاذ الحناوي، مصطفى العش، إيهاب سمير، محمد جابر

خط الوسط: أحمد النادرى، إبراهيم عايش، أحمد الشيخ،

محمد بازوكا

الهجوم: كريم مصطفى، تشارليز.

موعد مباراة غزل المحلة وفاركو في الدوري المصري

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة ، 10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 11.15 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وفاركو

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات اون تايم سبورت 1 بتعليق محمد الغياتي .

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