رونالدو مهدد بالطرد من السعودية ولجنة الإنضباط في ورطة

ياسر رشاد - القاهرة - بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، مهدد بتلقي عقوبات مغلظة من قبل لجنة الإنضباط الأخلاقية بالسعودية، وذلك بعد الواقعة المشينة التي قام بها اللاعب عقب مباراة الهلال والنصر.

وكان النصر قد تلقي هزيمة من نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري السعودي، بنتيجة هدفين دون رد في ديربي الرياض.

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وقام كريستيانو رونالدو بالرد على جماهير الهلال السعودي التي أستفذته عقب المباراة، من خلال حركة غير أخلاقية كما وصفتها الرياضة السعودية، والتي وضعت لجنة الإنضباط في الدوري السعودي في ورطة.

حيث لم تكن واقعة رونالدو هي الأولي في الدوري السعودي بل فعلها من قبل لاعب الاتحاد السابق الغيني الحسن كيتا، وذلك في عام 2008، أثناء مواجهة فريق الشباب، والتي تلقى عليها عقوبة مغلظة وصلت للطرد من السعودية.

حيث اتخذ الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بالموافقة على توصيات لجنة الانضباط ولجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تضمنت إلغاء عقد اللاعب مع نادي الاتحاد، وعدم السماح بالأندية السعودية بالتعاقد معه مستقبلا، بالإضافة إلى رفع ماقام به اللاعب إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وباتت لجنة الإنضباط والأخلاق في السعودية في إختبار صعب، مما يضعها في ورطة، والتي من خلالها ستصدر قرارها عقب تلك الواقعة الغير أخلاقية.

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