رسميًا.. الأهلي يُقدم مذكرة قانونية للإتحاد المصري بشأن عقوبة كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدمت إدارة النادي الاهلي صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.

اقرأ أيضًا..الأهلي يدرس الانسحاب من السوبر المصري

وتدرس إدارة النادي الأهلي جديًا في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المحلي، ردًا على عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا 12 مباراة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش أحداث مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك".

ويقدم كهربا طعنا على قرار العقوبة

وفي حال قبوله من لجنة التظلمات، سيخوض مباراة الزمالك في السوبر المصري بشكل طبيعي، لان قبول الطعن يوقف العقوبة الموقعة ضد اللاعب.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا جناح النادي الأهلي لمدة 12 مباراة وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب قدرها مليون جنيه.

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا