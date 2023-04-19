شكرا لقرائتكم خبر عن قالو إيه.. لاعبات سلة الأهلى بعد التتويج بالكأس: شخصية الأحمر سر الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت لاعبات سلة الأهلى سيدات سعادتهن بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب الجزيرة، وكشفن عن سر الفوز وأهدافهن الفترة المقبلة.

ثريا محمد

أكدت ثريا محمد لاعبة فريق سلة الأهلى أن التتويج بلقب الكأس جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بفضل التركيز الشديد طوال اللقاء، والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى بقيادة طارق خيرى.

وأشارت لاعبة الأهلى إلى أن حسم لقب الكأس يأتى تتويجًا لجهود الفريق على مدى الفترة الماضية، ويمثل إضافة جديدة لسجل بطولات النادى، وأضافت أن فريق سلة الأهلى سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التى يشارك بها خلال الموسم الحالى، لإسعاد الجماهير التى تدعم الفريق دائمًا من أجل حصد الألقاب.

نادين السلعاوى

وتتفق معها نادين السلعاوى لاعبة الفريق حيث قالت إن تتويج الفريق ببطولة كأس مصر دافع ‏قوى للفريق لتحقيق المزيد من البطولات فى الموسم الحالى، خاصة أن الفريق يمتلك كافة ‏المقومات لحصد كل البطولات التي يشارك بها.

وألمحت إلى أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد، فضلًا عن روح العائلة الواحدة التى ساعدت على الوصول إلى مستوى مميز من الجاهزية البدنية والفنية، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال نتائج الفريق.

دينا عمرو

وبالانتقال إلى دينا عمرو لاعبة الفريق أيضا قالت إن لاعبات الفريق لديهن رغبة فى المنافسة بكل قوة على البطولات المقبلة، مؤكدة أن الأهلى لن يتنازل عن التتويج بلقب بطولة دورى السوبر فى الموسم الحالى، بعد الدفعة الكبيرة التى حصل عليها الجميع بالتتويج بالكأس.

وشددت على أن جميع لاعبات الأهلى قدمن عرضًا جيدًا أمام الجزيرة، واستحققن الفوز باللقب، بعدما درس الجهاز الفني، بقيادة طارق خيرى، نقاط القوة والضعف فى المنافس.

ميرال أشرف

وأشارت ميرال أشرف لاعبة الأهلى أن مباراة النهائى لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق الجزيرة يضم عناصر من أصحاب الخبرات، وأن شخصية الأهلي قادت اللاعبات إلى تخطي الصعاب التي واجهها الفريق خلال الموسم الجاري.

فريدة وائل

فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، قالت إن كأس مصر بطولة غالية حققها الفريق على حساب خصم قوي وعريق بحجم فريق الجزيرة، ليحقق أحد أهدافه في الموسم الجاري.

وأوضحت لاعبة الأهلي أن مواجهة الجزيرة كانت قوية وحافلة بالندية، إلا أن الأهلي خاضها تحت شعار لا بديل عن الفوز وحسم اللقب، وكان التركيز والالتزام أهم أسباب التفوق في المباراة النهائية.

وواصلت فريدة: لاعبات الأهلي لديهن خبرات كبيرة، وكان هناك هدوء في المباراة، وهو ما منح الفريق الفوز على الجزيرة، لحسم اللقب.