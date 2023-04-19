شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الأهلى يعيد التفاوض مع بشكتاش لضم موليكا.. و5 ملايين للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت تقارير صحفية تركية، عن معاودة مسئولي النادي الأهلي التفاوض من جديد مع نادي بشكتاش التركي من أجل ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره هدف أساسي لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة "fotomac" التركية، أن الأهلي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع موليكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من خلال تقديم عرضًا تقدر قيمته بـ2.5 مليون دولار، إلا أن إدارة بشكتاش رفضت العرض المالي.





أكدت الصحيفة التركية أن النادي الأهلي فتح خط جديد في مفاوضاته مع بشكتاش لحسم الصفقة مبكرا، إلا أن إدارة النادي التركي ترفض رحيل اللاعب دون الحصول على مقابل مادي من 4 إلى 5 ملايين يورو.

أردفت أن رغبة بشكتاش في الحصول على هذا المبلغ باعتبار أن النادي تعاقد مع موليكا قادما من ستاندر ليج مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو.

وعن مستقبل موليكا مع بشكتاش، أضافت صحيفة "fotomac" أن النادي التركي يبحث خروج اللاعب في الصيف المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ، لاسيما وأن المهاجم الكونغولي لم يقدم نفسه مع بشكتاش حيث لم يسجل سوى 5 أهداف خلال مشاركته في 27 مباراة بالموسم الجاري 2022 - 2023.