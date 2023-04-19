شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفرض حظرا إعلاميا على اللاعبين استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب جهاز الكرة بالنادى الأهلى من لاعبيه عدم الانسياق للحديث عن مباراة الرجاء المغربى بأى صورة، فى محاولة لفرض الحظر الإعلامى على اللاعبين، حتى يسود التركيز جنبات استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة.

وطالب جهاز الأهلى لاعبيه بالتركيز فى تدريباتهم والابتعاد عن كل الجوانب التى تحيط بالمباراة، بعيداً عن أرض الملعب، مشدداً على صعوبة مواجهة بطل المغرب.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدورى المصرى بنهاية مباراته مع سموحة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشرة فى تاريخه.

وخاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويناقش كولر مع مساعديه برنامج التحضير لمباراته المقبلة أمام الرجاء المغربى من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات الفريق المغربى للوقوف على طريقة لعبه وأهم الأوراق الرابحة فى صفوفه.

ويرغب كولر فى دراسة الرجاء المغربى بشكل جيد، معتمدا على الفيديوهات التى تم تجهيزها من قبل ياسين الميكارى محلل الأداء، بخلاف المعلومات التى جمعها الجهاز المعاون عن فريق الرجاء من خلال متابعته فى المباريات السابقة، وأهمها مباراته ضد غريمه الوداد المغربى فى قمة الكرة المغربية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.

وأعلن الأهلى موافقة الجهات الأمنية على حضور 52 ألف مشجع لمباراة الرجاء المغربى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن السودانى محمود على إسماعيل هو من سيدير مباراة الأهلى والرجاء المغربى، والتى ستجمع بين الفريقين فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويعاون إسماعيل كل من محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتى أحمد عبد الرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسى هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالى حاج ماليك سامبا.