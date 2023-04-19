شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مواجهة جمعت فاركو وغزل المحلة قبل لقاء الليلة فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو نظيره غزل المحلة، فى التاسعة والربع من مساء اليوم بستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرون من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

يقود فاركو فنيًا طارق العشرى، بينما غزل المحلة يقوده فنيًا عبدالباقى جمال.

تعد هذه هى المواجهة الرسمية الرابعة عشر بين ناديى فاركو وغزل المحلة، 8 مباريات بدورى القسم الثانى ومباراة بدورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز ومباراة بكأس الرابطة و3 مباريات بالدورى الممتاز.

وكانت نتائج المواجهات السابقة كالتالي:

موسم 2014/2015

دورة الترقي:

التعادل 1/1

موسم 2016/2017

دورى القسم الثاني:

الدور الأول فوز غزل المحلة 2/1، الدور الثانى فوز فاركو 3/1

موسم 2017/2018

دورى القسم الثاني:

الدور الأول فوز غزل المحلة 4/2، الدور الثانى التعادل 1/1

موسم 2018/2019

دورى القسم الثاني:

الدور الأول التعادل 0/0، الدور الثانى التعادل 1/1

موسم 2019/2020

دورى القسم الثاني:

الدور الأول التعادل 1/1، الدور الثانى التعادل 1/1

موسم 2021/2022

كأس الرابطة:

فوز غزل المحلة 3/1

الدورى الممتاز:

الدور الأول التعادل 1/1، الدور الثانى التعادل 1/1

موسم 2022/2023

الدورى الممتاز:

الدور الأول التعادل 0/0

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الثامن برصيد 32 نقطة، بينما غزل المحلة بالمركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة

يقود المباراة تحكيميًا محمد العتبانى ويعاونه كل من محمد السيد مساعد أول، محمد أبوالعزايم مساعد ثانى، سامح حسين حكم رابع، محمد عباس قابيل حكم فيديو وأسامة عبداللطيف حكم فيديو مساعد.