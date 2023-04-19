شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك محمد الشناوى فى السوبر حال إيقافه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب العديد القرارات التى ستصدرها لجنة المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية فى العقوبة المتوقعة على محمد الشناوى حارس مرمي النادي الاهلي عقب طرده فى لقاء سموحة بالدورى بعد اعتدائه على لاعب الفريق السكندرى فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى.

كشف مصدر مسئول أنه فى حالة صدور عقوبة بإيقاف الشناوى فستكون فى بطولة الدورى فقط و يشارك فى لقاء السوبر المصرى الذى يجمع الاهلى و لزمالك يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

شارك محمد الشناوى مع الاهلى فى 246 مباراة بكل البطولات بإجمالى 21953 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 138 مباراة وتلقت شباكه 156 هدفا، وشارك الشناوى فى 46 مع منتخب مصر الأول.

واستطاع الشناوي أن يحكم سيطرته على حراسة مرمى مصر والأهلي، منذ نحو 5 سنوات وحتى الآن، ليتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، ويحفر اسمه بحروف من ذهب ضمن أفضل حراس مصر على مر التاريخ.

وحصد مع الأهلي 15 لقبا، بواقع 5 ألقاب للدوري المصري، إلى جانب 3 بطولات لكأس مصر، و3 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين للسوبر الإفريقي، ولقبين لدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية مرتين متتاليتين في 2020 و2021.

وتوج الشناوي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة هذا العام، رغم خسارة الأهلي لقب دوري الأبطال في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.