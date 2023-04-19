هذه الأسماء ستغيب عن الأهلي أمام الرجاء

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن غيابات النادي الأهلي أمام الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “رامي ربيعة مازال مصابًا، وسافيو مريض وسبحان الله جاله في الوقت اللي كان قريب فيه من المشاركة مع الأهلي”.

وتابع: “كريستو احتمالات مشاركته في التدريبات خلال 48 ساعة، ولكن هذا يعني غيابه عن الأهلي أمام الرجاء”.

واختتم: “حسين الشحات كان عنده اشتباه في شد خفيف لذلك فضّل كولر إراحته في المباراة الماضية، لكن كل الأسماء اللي قولتها ماعدا حسين الشحات ستغيب عن الأهلي أمام الرجاء”.