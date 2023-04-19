أصل الحكاية فى الرياضة (28).. الزمالك يتربع على عرش أندية العالم بـ7 بطولات تاريخية

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القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية في الرياضة"، هي سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة في كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، في 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة (28).. الزمالك يتربع على عرش أندية العالم بـ7 بطولات تاريخية

رقم قياسي عالمي، ينفرد به نادي الزمالك، ويضعه في مكانته “الملكية” التي لم يقترب منها أي نادي عربي أو أجنبي على مدار التاريخ، حيث حصل الفارس الأبيض على الترتيب رقم 1 على مستوى العالم في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن شهر فبراير 2003 وكان أول نادي مصري ينال هذا الشرف.

وشهد موسم 2002 / 2003 أحداثا استثنائية داخل نادى الزمالك، بعد حصد 7 بطولات ليتفوق عالميا على جميع الأندية الأخرى، يليه نادى برشلونة بـ 6 بطولات فى موسم واحد عام 2009.

ونجح نادى الزمالك فى تحقيق بطولة كأس مصر والسوبر المصري والأفريقي والدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري السعودي والبطولة العربية خلال موسم 2002 -2003.

في هذا الموسم، حقق الزمالك بطولة كاس مصر في 2002 بعد أن خسر بطولة الدوري بهذا الموسم لصالح الاسماعيلي في يونيو 2002، كما حقق السوبر المصري وهي أول بطولة بموسم 2002-2003 وحقق الزمالك بعد الفوز على المقاولين العرب فى سبتمبر 2002.

الزمالك فاز أيضا بدوري أبطال أفريقيا على فريق الرجاء المغربي بهدف أحرزه تامر عبد الحميد الشهير بـ "دونجا" فى ديسمبر 2002، كما توج بالسوبر الأفريقي وكانت أحدث بطولات الزمالك القارية في فبراير2003 على حساب فريق الوداد البيضاوى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز للفارس الأبيض محمد عبدالواحد وحازم إمام وعبدالحليم على.

الزمالك واصل التوهج بالفوز بدرع الدوري العام المصري، وهو اللقب الشهير بدوري سيد عبد النعيم الشهير الذي كان قد حصل عليه نادى الزمالك من الأهلي في الأمتار الأخيرة في مايو 2003، إضافة لذلك توج الزمالك ببطولة الأندية العربية الموحدة، وكانت أحدث البطولات العربية المجمعة قبل العودة بنسخة 2017 وفاز الزمالك بها في يوليو 2003

كما فاز الفارس ألأبيض بالسوبر المصري السعودي، وكانت هذه النسخة أحدث بطولات المصرية السعودية والتي كانت تنظم بين مصر والسعودية في يوليو 2003.