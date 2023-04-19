شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع محمد الشناوى فى الأهلى بعد الطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جلسة مع محمد الشناوى قائد الفريق على هامش التدريب الذى أقيم مساء أمس الثلاثاء على ستاد مختار التتش.

وحرص كولر على توجيه العتاب لحارسه بشأن تصرفه فى مباراة سموحة مشدداً على رفضه التصرفات الانفعالية التى من شأنها التأثير على الفريق داخل أرض الملعب.

وطالب كولر قائد الاهلى بإغلاق ملف أحداث مباراة سموحة وعدم تكرار هذه الواقعة مجدداً فى ظل دوره ككابتن للفريق، والتركيز فى مباراة الرجاء المغربى المصيرية والمقرر لها السبت المقبل بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن جانبه شرح الشناوى لمدربه تفاصيل إنفعاله مشدداً على أنه لم يقصد التعدى بالضرب على لاعب سموحة وأنها من المرات القليلة التى يخرج عن شعوره خلال المباراة.

وقد يتعرض محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق بالنادى الأهلى، للإيقاف ثلاث مباريات وفقاً للائحة بعد حصوله على طرد مباشر فى مباراة سموحة فى الدورى التى انتهت لصالح الأهلى بهدفين مقابل لا شيء، وأعلن الجهاز الفنى للمارد الأحمر توقيع عقوبة مالية كبيرة على الحارس عقب نهاية المباراة.

إجمالا شارك محمد الشناوى مع الاهلى فى 246 مباراة بكل البطولات بإجمالى 21953 دقيقة لعب، خرج بشباك نظيفة فى 138 مباراة وتلقت شباكه 156 أهداف، وشارك الشناوى فى 46 مع منتخب مصر الأول.

واستطاع الشناوى أن يحكم سيطرته على حراسة مرمى مصر والأهلى، منذ نحو 5 سنوات وحتى الآن، ليتوج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، ويحفر اسمه بحروف من ذهب ضمن أفضل حراس مصر على مر التاريخ.

وحصد مع الأهلى 15 لقبا، بواقع 5 ألقاب للدورى المصرى، إلى جانب 3 بطولات لكأس مصر، و3 ألقاب للسوبر المصرى، ولقبين للسوبر الإفريقى، ولقبين لدورى أبطال إفريقيا، إلى جانب الميدالية البرونزية لمونديال العالم للأندية مرتين متتاليتين فى 2020 و2021.

وتوج الشناوى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا داخل القارة هذا العام، رغم خسارة الأهلى لقب دورى الأبطال فى المباراة النهائية أمام الوداد المغربي.

على الصعيد الدولى، شارك الشناوى أساسيا مع منتخب مصر فى مونديال روسيا 2018، إلى جانب المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020. وحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى بالمونديال، رغم خسارة الفراعنة بهدف نظيف.

كما اختير كأفضل حارس فى دور المجموعات بأمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، بعد تألقه مع المنتخب المصري.

ويعد الشناوى أول حارس فى تاريخ مصر يستطيع المشاركة فى مونديال الأندية وكأس العالم للمنتخبات إلى جانب الأولمبياد.