شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصرف للاعبيه مكافأة الفوز على أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى إنبى للاعبيه مكافأة الفوز على أسوان في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية نظيفة.

ووعد مجلس إدارة نادى إنبى لاعبيه، بمضاعفة المكافآت المالية حال استمرار الانتصارات في الفترة المقبلة وتقدم الفريق البترولى أكثر في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خصوصاً أنه يحتل المركز التاسع برصيد 32 نقطة جمعهم من 9 انتصارات،و5 تعادلات.

وانتهت مباراة إنبي وأسوان بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد أمين أوفا في الدقيقة 9، وكالوشا في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 26 بالدوري.

سيطر فريق إنبي على أحداث المباراة من بدايتها وكان الأخطر، حيث وضح تركيز لاعبيه على إحراز هدف مبكر وهو ما تحقق عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 9، ولكن أوفا لم يكن رحيما بفريقه، حيث تعرض للطرد في الدقيقة 64.

يحتل فريق إنبى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 28 هدفا.