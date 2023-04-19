موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره الرجاء المغربى فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى في ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني. خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وعمرو السولية. خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.