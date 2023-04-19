أول تحرك رسمي من الأهلي ضد عقوبة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تقدمه، صباح اليوم بمذكرة قانونية عاجلة للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة عن لجنة الإنضباط بحق النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا.

وكان الأهلي قد تلقى أمس الثلاثاء، مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأحمر ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال الأهلي في بيان: "تمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا جناح النادي الأهلي لمدة 12 مباراة وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى تحذير النادي الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تنطوي على إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية، وتغريم النادي الأهلي 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر، على خلفية أحداث مباراة القمة الماضية.