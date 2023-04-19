شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما أولى مفاجآت حفل افتتاح كأس العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز عن مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.

وأشار أمين ان مشاركة الموسيقار العالمي هشام خرما هي أولى مفاجآت حفل الافتتاح والذي من المنتظر أن يشهد العديد من المفاجآت على جميع المستويات التي تليق بتنظيم مصر لهذا الحدث العالمي.

ويُشارك المؤلف والموزع الموسيقى هشام خرما بموسيقى من تأليفه في افتتاح كأس العالم للجمباز والذي يُقام في مصر 27 إبريل المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقام هشام خرما الذي اشتهر بعروضه الموسيقية في دار الأوبرا المصرية بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، كما سيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.

وقد تم الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، وذلك في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.