شكرا لقرائتكم خبر عن كريم طارق ووداى يقودان هجوم طلائع الجيش أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش عن تشكيل فريقه أمام فيوتشر في اللقاء الذي سيجمعهما بعد قليل على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش أمام فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد زولا، محمد كماتشو، خالد سطوحي، أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي، عربي بدر، مصطفى الخواجة.

الهجوم: أحمد سمير، كريم طارق، محمود وادي

ويبحث عماد النحاس عن قيادة الطلائع عن أول فوز للفريق فى 2023، حيث لم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

فى المقابل، عقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، أثنى خلالها مدرب الفريق على روح وحماس اللاعبين للفوز حتى الدقائق الأخيرة خلال مباراة غزل المحلة الماضية، وشدد على أهمية مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة، وذلك للحفاظ على تواجد الفريق في مركز متقدم من أجل المشاركة في دوري أبطال أفريقيا النسخة المقبلة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين فقط، وخاض فيوتشر 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.