ميلان يجدد تعاقده مع أولفييه جيرو .. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي عبر حسابه الرسمي منذ قليل، عن تجديد تعاقده مع المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو مع الفريق بسبب تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية ، وترغب الإدارة الإيطالية المحافظة على أعمدة الفريق للمنافسة على البطولات .

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ونشر حساب ميلان الإيطالي عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيانًا صحفيا يكشف فيها تجديد إلى جيرو قائلا :"بيان رسمي: أولفييه جيرو، يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن تجديد عقد أوليفييه جيرو".

انضم جيرو إلى الفريق في صيف 2021، ومنذ ذلك

الحين، خاض اللاعب 76 مباراة بقميص الروسونيري، وأحرز 27 هدفًا.

وسجل أولفييه جيرو مساء أمس في شباك نابولي الهدف الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي ، ليقود الفريق التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .

لينتظر ميلان الفائز من مباراة إنتر ميلان وبنفيكا مساء اليوم الأربعاء ليقابلة في نصف نهائي دوري الأبطال .

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