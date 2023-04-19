رونالدو في انتظار قرارات عقابية من الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر كريستيانو رونالدو صانع ألعاب فريق النصر السعودي صدور قرارات عقابية من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية سلوكه غير الرياضي عقب هزيمة فريقه بالأمس أمام الهلال بثنائية من دون رد في دوري روشن للمحترفين.

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كما طالبت الجماهير أيضا الجهات المسؤولة بتطبيق عقوبات رادعة بعد تدخله العنيف على الكولومبي كويلار لاعب وسط الهلال خلال مواجهة الأمس.

و أظهرت كاميرات نقل اللقاء، سحب رونالدو للاعب الهلال من رقبته في لقطة خارجة

عن الروح الرياضية

انتقال تاريخي..

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي خلال انتقالات الشتاء الماضي بصفقة قياسية تاريخية وبفترة تعاقد تمتد إلى موسمين ونصف.

وأعلنت السلطات الرياضية السعودية خلال وقت سابق نيتها في أن يصبح رونالدو سفيرا لملف استضافة السعودية لنهائيات كأس العالم ٢٠٣٠ المشترك مع مصر واليونان.

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