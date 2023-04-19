تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام السيتي بأبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني تشكيل لاعبيه في مواجهة مانشستر سيتي التي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب اليانز أرينا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويمثل الفريق البافاري في المباراة كل من..

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ماتياس دي ليخت – دايوت أوباميكانو – جواو كانسيلو.

الوسط: يوزوا كيميتش – ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: كينجسلي كومان – ليروي ساني – تشوبو موتينج.

تفوق السيتي..

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم مساء ١١ أبريل الجاري بإنجلترا قد انتهى لصالح الفريق الإنجليزي بثلاثية من دون رد.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من مواجهة الليلة، ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة الاوروبية.

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