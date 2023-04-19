الارشيف / اخبار الرياضه

جوارديولا يعلن تشكيل السيتي الرسمي أمام البايرن بأبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بايرن ميونخ الألماني التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب اليانز أرينا في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. 

 

اقرأ أيضا عن تاريخ مواجهات الفريقين من هنا.. 

 

ويمثل الفريق الانجليزي في اللقاء كل من.. 

حراسة المرمى: إديرسون مواريش 

الدفاع: مانويل أكانجي – جون ستونز – روبين دياز- ناثان آكي

 الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا – جاك جيريليش – إيرلينج هالاند.

 

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب الاتحاد بإنجلترا، قد انتهى بتفوق الستي بثلاثية من دون رد. 

ومن المقرر أن يتقابل الفريق الذي يحسم تأهله من لقاء الليلة، في نصف نهائي البطولة الأوروبية. 

 

طالع أحدث الأخبار بالوفد من هنا 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا