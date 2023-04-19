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إنتر ميلان يتعادل مع بنفيكا في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي بهدف لكل منهما في المباراة المقامة على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) في إياب الدور ربع النهائي من .

 

افتتح إنتر ميلان التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 14 سجله اللاعب نيكولو باريلا، ثم تمكن بنفيكا من العودة للمباراة مرة أخرى بتسجيل هدف في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب فريدريك أورسنيس.

 

بدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: أونانا.

الدفاع: دارميان، اتشيربي، باستوني ودومفريس.

الوسط: باريلا، بروزوفيتش ومخيتاريان.

الهجوم: دي ماركو، دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

 

بينما دخل بنفيكا المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: اوديسياس.

الدفاع: جلبرتو، انطونيو، أوتاميندي وجريمالدو.

الوسط: فلورنتينو، شيكينهو وأورسنيس.

الهجوم: جواو ماريو، رافا وراموس.

 

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النور معقل الفريق البرتغالي يوم 11 من شهر أبريل الجاري.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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