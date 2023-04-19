شكرا لقرائتكم خبر عن "حمرون وشكرى" نجيب يقودان هجوم فاركو أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تقام بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – عبد الله بكرى – أحمد عوض – عزمي غومة

الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد

الهجوم: رزقي حمرون – علي بهيج – شكرى نجيب.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.