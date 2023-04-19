شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي وعاطف يقودان هجوم فيوتشر أمام الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، على استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى المصري لكرة القدم.

وجاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود مرعي – علي الفيل – محمود شعبان.

الوسط: علي زعزع – ناصر ماهر – غنام محمد.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف - هشام عادل.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 48 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين فقط، وخاض فيوتشر 23 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.