شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يترقب تجديد عقده فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يترقب محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم ملف تجديد عقده داخل القلعة البيضاء خصوصاً أنه، ينتهى آخر الموسم المقبل، ويضع الحارس الدولى التجديد للفريق على رأس أولياته.

ويحجز محمد صبحى مكان أساسى في تشكيل الفريق الأبيض خلال المباريات الماضية في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه وجلوس محمد عواد على دكة البدلاء.

في سياق مختلف استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته عصر اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ المران بجلسة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشرح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وطالبهم بتلافيها في المباريات المقبلة للفريق.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو راحة إضافية لكل من أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض من تدريبات اليوم، يأتي ذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها الثنائي في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، بعدما تعرض "زيزو" لإصابة التواء في أنكل القدم، ومصطفى شلبي لإصابة بشد في العضلة الضامة.