شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على حرس الحدود بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق البنك الأهلى الشوط الأول أمام حرس الحدود متقدما بهدف دون رد، سجله محمود سيد بالدقيقة 22 في المباراة التي تجمعهما، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد السعدني.
الدفاع: أحمد شديد قناوي – محمود بن والي – إبراهيم القاضي – أحمد أيمن.
الوسط: مصطفى جمال – حامد خالد – وجيه عبد الحكيم.
الهجوم: غريب ياسر - فلانتين أودو – مصطفى زيكو.
وجاء تشكيل البنك الاهلي علي النحو التالي:
حراسة المرمي: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيوني - يعقوبو.
خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - محمد هلال - محمود قاعود - أحمد ياسر.
خط الهجوم: أسامة فيصل.
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - كريم بامبو - حمدي علاء - موسي دياوارا - عاصم صلاح - إسلام جابر - أسامة إبراهيم - باسم مرسي -أحمد ياسين.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 20 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات و التعادل في 8 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.
ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 23 مباراة لعبها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات والخسارة فى 13 مباراة، وسجل لاعبو الحرس 12 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.