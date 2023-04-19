شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على المحلة بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فاركو الشوط الأول متقدماً على نظيره غزل المحلة بهدف نظيف سجله أحمد فؤاد في الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ودخل فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"،الدفاع: جيفرسون إينكادا – عبد الله بكرى – أحمد عوض – عزمي غومة، الوسط: محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد فؤاد،الهجوم: رزقي حمرون – علي بهيج – شكرى نجيب.

وبدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: احمد ميهوب،خط الدفاع .. إيهاب سمير ، معاذ الحناوى، مصطفى العش ، محمد جابر،خط الوسط .. أحمد النادرى ، أحمد الشيخ ، ابراهيما كونيه ، محمد بازوكا، الهجوم، جبريل اورك ، كريم مصطفى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة فى 10 مباريات.

بينما يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.